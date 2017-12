Tropensturm «Tembin» verschont Vietnam – 240 Tote auf Philippinen

Vergleichsweise glimpflich ist Vietnam davongekommen. Im Bild: Evakuierung der Bevölkerung in der südlichen Provinz Tra Vinh im Mekong-Delta (Aufnahme vom 25. Dezember). © KEYSTONE/EPA VIETNAM NEWS AGENCY/STR

Der Taifun «Tembin» hat am Weihnachtswochenende schwere Zerstörungen auf den Philippinen angerichtet und über 240 Menschen den Tod gebracht. Der Tropensturm war am Sonntag in Richtung Vietnam weitergezogen – doch die Provinzen Ca Mau und Bac Lieu blieben verschont.