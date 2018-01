Trotz leerer Plätze 200’000 Franken bezahlt

Der Deal war klar: Wenn das Konzert von The Souls am Samstag im Fabriggli ausverkauft ist, spendet eine anonyme Person 200’000 Franken für «Jeder Rappen zählt». Nun wurden die 300 verfügbaren Tickets jedoch nicht restlos ausverkauft – 50 Plätze blieben leer. Die 200’000 Franken hat der anonyme Spender trotzdem überwiesen. Die Aufmerksamkeit um die Aktion hat den Spender so sehr berührt, dass er das Geld auch spenden wollte, obwohl die 300 Tickets nicht restlos verkauft wurden.

Neue und alte Gesichter

Katharina Schertler-Secli, Präsidentin des Fabriggli-Vereins, freut sich sehr, dass es mit der Geldspende nun trotzdem geklappt hat: «Der Abend war ein richtiger Erfolg. Die Stimmung war gut und obwohl das Konzert nicht restlos ausverkauft war, war der Saal gut gefüllt.» Den rockigen Klängen der Thuner Band The Souls lauschte dabei, so beobachteten die Vereinsmitglieder des Fabrigglis, ein recht buntes Publikum. «Durch die Aufmerksamkeit der Spendenaktion kauften sicher einige Leute ein Ticket, die sonst nicht unbedingt ein solches Konzert besuchen würden. Es war ein Mix aus bekannten und neuen Gesichtern», sagt Schertler-Secli.

Von weit her kamen im Vorfeld manche Ticketreservierungen. «Leute aus Bern oder Luzern haben beispielsweise ein Ticket reserviert», sagt Schertler-Secli. Nicht alle Leute, die ein Ticket reserviert haben, haben jedoch am Samstag das Konzert besucht: «Man kann im Ticketsystem auf unserer Website das Ticket nicht direkt kaufen, sondern nur reservieren. Einige Leute haben uns dann angerufen, weil sie das Geld direkt überweisen wollten. Sie haben das Ticket nur gekauft, damit die Veranstaltung schlussendlich ausverkauft sein wird – an das Konzert sind sie nicht gekommen. Andere haben das Ticket nur reserviert und sind dann nicht gekommen. Diese verfallenen Reservationen haben wir aber mit den Verkäufen an der Abendkasse wieder wettgemacht.»

Ein Mehrwert für alle Beteiligten

Wer der grosszügige Spender ist, bleibt unbekannt. «Wir wissen nicht, wer dieser Spender ist. Er muss aber ein grosser Fan von uns sein», sagt Sänger Jay von The Souls gegenüber dem W&O. Auch die Veranstalter vom Fabriggli hatten keinen Kontakt zu dem Spender. Für die Vereinspräsidentin Schertler-Secli ist aber klar, alle Beteiligten profitieren von der Aktion: «Für The Souls war es am Samstag super, ein fast ausverkauftes Konzert zu spielen. Das Publikum profitiert davon, wenn der Saal gut gefüllt ist. Die Stimmung ist dann viel besser. Und für ‹Jeder Rappen zählt› freut es uns selbstverständlich, dass die 200’000 Franken nun tatsächlich gespendet werden.» Das Fabriggli profitiert von der Aktion vor allem für sein Musikressort: «Wir versuchen aktuell, uns im Angebot für Musikveranstaltungen ganz klar zu positionieren. In diesem Sinne hat die Aufmerksamkeit sicher zum Bewusstsein der Leute beigetragen, dass wir auch Konzerte veranstalten», sagt Schertler-Secli.

