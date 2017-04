Trotz Schnee: Freibäder öffnen am Wochenende

Der Bodensee hat gerade mal 12 Grad, trotzdem laden die ersten Frei- und Seebäder dieses Wochenende bereits zum Schwimmen ein. Die hart gesottenen Waserratten warten schon darauf, das kühle Nass zu erforschen. «Es gibt immer ein paar, die sich bereits zu dieser Zeit ins Wasser trauen, die plangen schon den ganzen Winter auf die Eröffnung des Freibads», sagt Andreas Frei, Leiter des Hallen- und Freibads in Frauenfeld.

Geheizte Becken sind angenehm warm

In der Badi Frauenfeld ist das Aussenbecken auf 23 Grad geheizt, da lässt es sich auch bei kälterem Wetter problemlos einige Runden drehen. Das Freibad öffnet am Montag 1. Mai. Die Hörnli-Badi in Kreuzlingen öffnet am Samstag 29. April, das Schwimmbecken hat dort sogar 25 Grad Wassertemperatur. «Draussen ist es kalt, man muss sich schnell umziehen und ins warme Wasser rennen», sagt Badmeister Dominique Assire schmunzelnd. Auch wenn es schneien würde, einige Gäste kämen laut Assire trotzdem zum Schwimmen.

Abgehärtete Wasserratten kennen kein kaltes Wasser

Wo die meisten noch nicht einmal die Füsse tauchen, gehen die ersten bereits schwimmen. Das Wasser in der Wattwiler Badi hat nur rund 14 Grad. «Es gibt aber immer solche, die die ersten im Wasser sein wollen und an der Saisoneröffnung einige Runden im Becken drehen», sagt Chefbadmeister Vuko Ratkovic. Auch die Badi in Wattwil öffnet am Samstag.

In Frauenfeld sind es vor allem Jugendliche, die das kalte Wasser nicht scheuen. Die Becken, zu denen die Rutsche und der Sprungturm gehören sind nicht geheizt, die Wassertemperatur beträgt etwa 12 Grad. «Das stört die Jugendlichen nicht, die rutschen trotzdem zwei bis drei Mal herunter, schliesslich wollen auch sie die ersten sein», sagt Andreas Frei.

Nicht nur die Badis, auch die Strandbäder an den Ostschweizer Seen öffnen nach und nach ihre Türen. So lädt zum Beispiel der Baggersee in Kriessern ab dem 1. Mai wieder zum Baden ein. Einige Badegäste sind aber bereits vorher schon im See geschwommen, die knackigen Temperaturen machten ihnen offensichtlich nichts aus.

Die Badis sind vorbereitet

Vorbereitet sind trotz des schlechten Wetters in dieser Woche alle Badis. Weil es im März so warm war, konnten wir prima vorbereiten, sagt Dominique Assire aus Kreuzlingen. In Wattwil kämpft Vuko Ratkovic noch etwas mit dem Rasen. «Es ist einfach noch nass, auf die Wiese liegen kann man definitiv noch nicht.»

Die ersten Freibäder öffnen diesen Samstag, danach folgen jedes Wochenende einige mehr. Am 13. Mai öffnen die meisten Badis in der Ostschweiz, ab diesem Zeitpunkt haben fast alle See-, Frei – und Strandbäder geöffnet.

Gemäss badi-info.ch starten bis am Montag die Freibäder in Arbon, Romanshorn, Gossau, Stettfurt, Aadorf, Frauenfeld, Pfyn, die Thurbadi in Weinfelden, das Hörnli in Kreuzlingen, die Badis in Lichtensteig, Wattwil und in Ebnat-Kappel in die neue Saison. Ausserdem öffnen einige Seebadis, unter anderem das Naturstrandbad in Diepoldsau, die Badi Steinach und der Baggersee in Kriessern.

(enf)