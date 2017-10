Truck Stop kommen nach Landquart

Truck Stop ist die erfolgreichste deutsche Country Band aller Zeiten. Die Gruppe wurde bereits 1973 in Hamburg gegründet. Anfangs Oktober haben sie ihren neuesten Titel «Ich guck das Spiel, Schatz» veröffentlicht. War ja klar: Die Fußball-Bundesliga hat wieder begonnen, und da haben echte Kerle auch mal andere Sachen im Kopf als ihre Frauen. Die Jungs von Truck Stop sprechen deshalb ganz sicher vielen Männern aus der Seele, wenn sie mit ihrer Single „Ich guck das Spiel, Schatz“ dezent auf diesen Umstand hinweisen.

Sie muss dringend was erzählen? Bitte nicht jetzt. Sie will ihren neuen Bikini vorführen? Bitte nicht jetzt! „Ich guck das Spiel, Schatz“ ist nicht nur Titel und Refrain, es ist als wichtiger Satz in dieser Zeit des runden Leders so was von aus dem Leben gegriffen und aktuell, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf, was dieser Song sagen soll. Und weil das so ist, nur noch schnell dieser Hinweis: Kaufen, hören, im Zweifel der Angebeteten vorspielen! Denn« ich guck jetzt auch das Spiel» …

Am 31. Oktober spielen die Hamburger in Landquart im Forum im Riet an der Country Night zusammen mit der Sarganser Country Band Nevada. Tickets gibt es bei Startickets.

Truck Stop freut sich jetzt schon auf das Konzert.