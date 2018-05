Trump bedankt sich bei Bündner Kapo

«Das ist nicht alltäglich, dass wir solche Post erhalten. Wir haben uns sehr gefreut, als wir den Brief öffneten», sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden. Auf Facebook zeigt die Kapo ein Bild des Briefs.



Es komme zwar öfter vor, dass «hochrangige Leute» im Zusammenhang mit dem WEF einen Dankesbrief schickten. «Das sind aber eher Teilnehmer, die regelmässig kommen», sagt Walser. «Es ist eine besondere Freude, denn dieser Dank zeigt auch, dass man sich bei uns sicher fühlt.»

Das Sicherheitskonzept wurde wegen Trump nicht geändert, sagt Walser: «Wir haben kleinere Anpassungen auf Wunsch der Amerikaner gemacht. Das hat uns aber nicht speziell herausgefordert.» Medial sei es aber sicher ein Mehraufwand gewesen. «Wir hätten sicher weniger Medienarbeit gehabt, wäre der US-Präsident nicht gekommen. Aber das gehört dazu.»

Brief bald im Museum?

Was nun mit dem Brief passiert, entscheidet der zuständige Kommandant Walter Schlegel, an den der Brief auch adressiert war. «Vielleicht landet der Brief irgendwann im Museum», sagt Walser.

Dicke Unterschrift

Wer übrigens denkt, das sei ein Standardbrief, den irgend ein Praktikant auf der anderen Gebäudeseite im Weissen Haus ausgedruckt hat, der täuscht sich: Laut Walser wurde die Unterschrift mit richtig dickem Filzstift gemacht. «Die Schrift hat sogar durch das Papier durchgedrückt», sagt er. Der Präsident habe den Brief zumindest zu Gesicht bekommen. Dass Donald Trump gerne fest und oft Briefe unterschreibt, ist mittlerweile ja auch weltbekannt.

(lak)