Trump beschimpft Medien auf Grosskundgebung

US-Präsident Donald Trump holt am Samstagabend in Harrisburg zu einem Rundumschlag gegen die Medien und das Pariser Klimaabkommen aus. © KEYSTONE/AP/PATRICK SEMANSKY

US-Präsident Donald Trump hat eine Grosskundgebung an seinem 100. Amtstag zu einem mehrminütigen Angriff auf die Medien genutzt. «Medienunternehmen wie CNN und MSNBC sind Fake News», sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) in Harrisburg.