Trump, Clinton und Obama im Glarnerland

Das 31. Hornschlittenrennen in Braunwald begeisterte bei strahlendem Sonnenschein die Teilnehmer und Zuschauer in gleichem Masse. Bei idealen und sehr schnellen Bedingungen rasten rund 60 Schlitten in den drei Kategorien Flitzer-, Buure- und Sujetschlitten die Schlittelpiste vom Grotzenbüel zum Hüttenberg hinunter.

Trump, Leuthard, Bööggen und Co.

Die Highlights setzten die Sujet-Schlitten. Zehn Teams mit zum Teil sehr einfallsreichen Schlitten, liessen die Zuschauer schmunzeln und ernteten herzlichen Applaus. Eben zum Beispiel der hohe Besuch von Donald Trump. Die Bööggen-Aktion, rund um den Auftritt des Kantons Glarus am diesjährigen Sechseläuten, wurde gelungen parodiert. Der Jury gefiel schlussendlich der Schlitten «Gotthard der längste Eisenbahntunnel» am besten und so gewann dieser die Kategorie Sujet-Schlitten.

Gemütliches Familien-Rennen

Bereits am Samstag stand Braunwald ganz im Zeichen des Schlittens. Beim Familien-Rennen stand der olympische Gedanke im Vordergrund, nämlich «Dabei sein ist alles».

(red/uli)