Trump empfängt May als Staatsgast

US-Präsident Trump begrüsst die britische Premierministerin May persönlich bei ihrer Ankunft im Weissen Haus. © KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

Als erster ausländischer Staatsgast des neuen US-Präsidenten Donald Trump ist die britische Premierministerin Theresa May im Weissen Haus eingetroffen. Trump empfing May am Freitag persönlich. Nach ihrem Gespräch im Oval Office wollen die beiden gemeinsam vor die Medien treten.