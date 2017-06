Trump gewährt teilweisen Einblick in seine Finanzen

Grosses Firmengeflecht: US-Präsident Donald Trump lässt sich teilweise in seine Geldschatulle schauen. © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

Donald Trump hat erstmals als US-Präsident teilweise Einblick in seine Finanzen aus dem Jahre 2016 gegeben. Der Präsident reichte am 14. Juni ein Formular bei der Ethik-Organisation Office for Government Ethics ein, das diese am Freitag publizierte.