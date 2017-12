Trump gibt auf: US-Militär nimmt erstmals Transgender-Rekruten an

Dürfen ab Anfang 2018 ebenfalls zum Dienst in der US-Armee antreten: Transgender-Menschen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP dapd/THOMAS WIECK

In den USA dürfen sich ab Neujahr erstmals bekennende Transgender bei den US-Streitkräften bewerben. Dies gab ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag bekannt. Präsident Trump will den Streit um die Zulassung vorerst nicht vor das Oberste Gericht ziehen.