Trump gratuliert US-Astronautin

Peggy Whitson, derzeitige ISS-Komandantin und Astronautin der Rekorde. © KEYSTONE/AP NASA

US-Präsident Donald Trump und seine Tochter Ivanka haben der Astronautin Peggy Whitson in einem Telefonat zu ihrem Rekordaufenthalt im All gratuliert. Sie ist nun länger als jeder ihrer US-Kollegen im All gewesen.