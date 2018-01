Trump hält Befragung durch Sonderermittler für «unwahrscheinlich»

Der US-Sonderermittler und frühere FBI-Chef Robert Mueller führt Ermittlungen zu möglichen illegalen Verbindungen zwischen dem Trump-Team und Russland vor den US-Präsidentenwahlen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

US-Präsident Donald Trump scheint von seiner Zusage abzurücken, sich in der Russland-Affäre einer Befragung durch Sonderermittler Robert Mueller zu stellen. Trump bezeichnete eine solche Befragung am Mittwoch in Washington als «unwahrscheinlich».