Trump in Riad gelandet

US-Präsident Donald Trump und der saudische König Salman bei der Begrüssungszeremonie am Flughafen in Riad. Im Hintergrund First Lady Melania Trump. © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

Donald Trump ist bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident am Samstagmorgen in Saudi-Arabien gelandet. Die Präsidentenmaschine Air Force One setzte gegen 8.45 Uhr (MESZ) auf dem König-Khalid-Flughafen in Riad auf.