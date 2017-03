US-Präsident Donald Trump ist zum ersten Mal über Washington - und seine eigene Partei, die Republikaner - gestolpert. "Obamacare" bleibt nun vorerst bestehen. © KEYSTONE/EPA SIPA POOL/OLIVIER DOULIERY / POOL

Die US-Republikaner haben die Abstimmung über den von Präsident Donald Trump unterstützten Gesetzesentwurf für eine neue Gesundheitsversorgung zunächst zurückgezogen – aus Mangel an Erfolgsaussichten. Das gaben die Republikaner am Freitag in Washington bekannt.