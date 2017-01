Trump lässt Wahlslogan für allfällige zweite Amtszeit schützen

Nach «Make America great again» (etwa: “Mach(t) Amerika wieder grossartig”) 2016 soll es dann «Keep America great» (etwa: “Halte(t) Amerika grossartig”) lauten. Bereits zwei Tage vor seiner Amtseinführung am vergangenen Freitag beantragte Trump beim zuständigen Marken- und Patentamt die Markenrechte.

Der Antrag wurde demnach von der in New York ansässigen Firma Donald J. Trump for President Inc. gestellt, die auch die Rechte an «Make America great again» verwaltet. Den neuen Spruch hatte Trump vergangene Woche bei einem Interview mit der «Washington Post» erwähnt und das Gespräch sogleich kurz unterbrochen, um einen Juristen mit dem Markenschutz zu beauftragen.

Zugleich enthüllte er die Umstände der Geburt seines Slogans «Make America great again»: Dieser sei im am Tag nach der Wiederwahl Barack Obamas 2012 eingefallen.

