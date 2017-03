Präsident Trump unter Freunden bei einem Dinner für republikanische Kongressabgeordnete. Ende Mai will Trump beim NATO-Gipfel dabei sein. Noch im Januar hatte er die NATO als "obsolet" bezeichnet. © KEYSTONE/AP/ANDREW HARNIK

US-Präsident Donald Trump nimmt am NATO-Gipfel Ende Mai teil und trifft zuvor am 12. April NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Das Weisse Haus bestätigte Trumps Teilnahme an dem Spitzentreffen des Bündnisses am Dienstagabend.