Trump noch immer begeistert von Militärparade in Frankreich

Stehende Ovation: US-Präsident Donald Trump schaut sich die Militärparade in Paris am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, an. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER

US-Präsident Donald Trump ist von der Militärparade am französischen Nationalfeiertag noch immer so begeistert, dass er gerne eine eigene veranstalten würde. Dies verriet er bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in New York.