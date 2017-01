Trump nominiert Konservativen Neil Gorsuch für Oberstes US-Gericht

Der 49-jährige Neil Gorsuch soll lebenslang Richter am höchsten US-Gericht werden. US-Präsident Donald Trump nominierte ihn am Dienstag. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

Der 49 Jahre alte Bundesrichter Neil Gorsuch soll nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump neuer Richter am höchsten US-Gericht, dem Supreme Court, werden. Trump nominierte den konservativen Juristen aus dem Bundesstaat Colorado am Dienstagabend in Washington.