Trump plant drastischen Abbau von Vorschriften für US-Industrie

Hat kräftige Steuersenkungen für Unternehmen und die Mittelschicht versprochen: US-Präsident Donald Trump. © Keystone/Pool AP/J. SCOTT APPLEWHITE

US-Präsident Donald Trump will mit Steuersenkungen und einem drastischen Abbau von Vorschriften die heimische Industrie stärken. Unternehmen würden für den Bau von Fabriken rasch die erforderlichen Genehmigungen erhalten, kündigte Trump am Montag in Washington an.