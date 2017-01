Trump plant erste Pressekonferenz seit Monaten

Am Tag zuvor will sich der scheidende Präsident Barack Obama mit einer grossen Rede von den Amerikanern verabschieden. Die letzte richtige Pressekonferenz Trumps hatte im Juli stattgefunden.

Seit seinem Wahlsieg am 8. November hat der 70-Jährige bei Auftritten nur sporadisch Fragen von Journalisten beantwortet. Seine Verlautbarungen beschränken sich ansonsten auf den Kurznachrichtendienst Twitter.

Donald Trumps Beziehung zu vielen Medienanstalten ist angespannt. Im Wahlkampf hat er ihnen wiederholt vorgeworfen, falsch über ihn zu berichten.

Ursprünglich hatte Trump für Mitte Dezember eine Pressekonferenz angekündigt, bei der er erklären wollte, wie er Interessenkonflikte zwischen seinem Amt als Präsident und seinem Unternehmen verhindern will. Der Termin wurde dann jedoch verschoben.

Üblicherweise geben frisch gewählte US-Präsidenten zahlreiche Pressekonferenzen vor ihrem Amtsantritt, um die Mitglieder ihres Kabinetts vorzustellen. Trump setzte stattdessen auf öffentliche Auftritte im Wahlkampfstil, einige wenige Interviews und vor allem auf Mitteilungen über Twitter.

Mehrere Mitglieder seiner künftigen Regierungsmannschaften gaben ihre Nominierung selbst im Fernsehen bekannt, Stunden bevor Trump die Mitteilung in Pressemitteilungen bestätigte.Trump tritt am 20. Januar sein Amt an.

(SDA)