Trump reist nicht zu Botschaftseinweihung nach Jerusalem

US-Präsident Trump wird nicht an der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am 14. Mai teilnehmen. Trumps Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen und die Botschaft von Tel Aviv dorthin zu verlegen, stellt einen scharfen Bruch mit der jahrzehntelangen US-Politik dar. © KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN

US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am 14. Mai teilnehmen. Das geht aus der am Montag vom Weissen Haus veröffentlichten Liste der US-Regierungsteilnehmer an der Zeremonie hervor.