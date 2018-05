Donald Trump will Kim Jong Un derzeit nicht treffen. © Keystone/AP/Manuel Balce Ceneta

US-Präsident Donald Trump hat den für 12. Juni geplanten Gipfel mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un abgesagt. Trump schrieb in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Kim, ein solches Treffen sei gegenwärtig nicht angemessen.