«Trump» spendet für Flüchtlinge

«Du hast in diesem Land nichts zu suchen, du bist ein Witz», schrieb jemand auf Twitter dem Schauspieler Kal Penn. Penn, bekannt aus Filmen wie «Harold & Kumar» und Serien wie «24», «Dr. House», «How I Met Your Mother» oder «New Girl», reagierte auf die Beschimpfung. Mit Mitgefühl statt mit Hass.

To the dude who said I don't belong in America, I started a fundraising page for Syrian Refugees in your name. https://t.co/NOR5P48fBi pic.twitter.com/jtJOsK9GrU

— Kal Penn (@kalpenn) January 28, 2017