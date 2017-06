Trump spricht im Korea-Konflikt von Diplomatie statt von Angriff

Viele Fragezeichen zur Nordkorea-Politik: Beim gemeinsamen Medienauftritt von Trump mit dem neuen südkoreanischen Präsidenten Moon zeichnete sich wenig Konkretes ab. Statt von einem Alleingang sprach der US-Präsident jedoch von diplomatischen und wirtschaftlichen Massnahmen. © KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH

US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf Nordkorea zu verstärken versucht. Die Geduld mit Pjöngjang «ist am Ende», sagte Trump am Freitag in Washington über das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm.