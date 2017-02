Trump stellt Steuerkürzungen bis zum Jahresende in Aussicht

US-Präsident wird vor seinem Golf-Club in Palm Beach in Florida von einer Schulband empfangen. © KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH

US-Präsident Donald Trump will noch vor Ende dieses Jahres die Steuern in den USA senken. Das kündigte der Milliardär in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Fernsehinterview mit dem Sender Fox News an.