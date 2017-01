Trump trifft Ende kommender Woche britische Premierministerin May

Donald Trump äusserte sich wiederholt lobend zum Brexit-Votum der Briten: Als erster ausländischer Staatsgast empfängt er Ende kommender Woche die britische Premierministerin Theresa May im Weissen Haus. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Die britische Premierministerin Theresa May wird nach Angaben der US-Regierung in der kommenden Woche den neuen Präsidenten Donald Trump in Washington treffen. Laut Trumps Sprecher wird sie der erste ausländische Staatsgast im Weissen Haus sein.