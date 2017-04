Trump trifft Stoltenberg: NATO nicht obsolet – «Bündnis stärken»

US-Präsident Donald Trump ist neuerdings gut auf die NATO zu sprechen: Generalsekretär Jens Stoltenberg (links) gibt er einen warmen Empfang im Weissen Haus. © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

US-Präsident Donald Trump hat sich in deutlichen Worten zur NATO bekannt. Er wolle mit den anderen Ländern zusammenarbeiten, um das Bündnis zu stärken, sagte Trump am Mittwoch an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.