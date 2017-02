Trump und Abe spielen Golf in Florida

Der Eingang zu Trumps Ferienanlage - bei der Golfpartie von Trump und Abe durften Journalisten nicht zusehen. © KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH

Donald Trump und Japans Premier Shinzo Abe haben das Wochenende mit einer Runde Golf in der Ferienanlage des US-Präsidenten in Florida eingeläutet. Trump verbreitete am Samstag ein Bild in sozialen Medien, dass beide beim Abklatschen («High Five») auf dem Rasen zeigt.