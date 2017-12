Trump unterzeichnet US-Steuerreform

Donald Trump hält am Freitag im Oval Office die von ihm unterzeichnete tax bill hoch. © Keystone/AP/Evan Vucci

Die grösste US-Steuerreform seit mehr als 30 Jahren ist in Kraft. US-Präsident Donald Trump setzte am Freitag seine Unterschrift unter das Gesetzeswerk, das als sein bislang grösster Erfolg in der Gesetzgebung seit seinem Amtsantritt vor rund elf Monaten gilt.