Trump-Vize Pence: Wir werden «Obamacare» rückgängig machen

Nach der Machtübernahme in Washington will er mit Obamas Gesundheitsreform aufräumen: Trump-Vize Mike Pence. (in einer Aufnahme vom 6. Dezember 2016 vor der Heritage Foundation) © KEYSTONE/FR170079 AP/CLIFF OWEN

Der künftige US-Vizepräsident Mike Pence hat es zur obersten Priorität für die ersten Tage im Amt erklärt, die Gesundheitsreform der scheidenden Regierung rückgängig zu machen. «Wir werden unser Versprechen an das amerikanische Volk einhalten und Obamacare rückgängig machen», sagte Pence am Mittwoch im US-Kongress in Washington.