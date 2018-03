China will auf mögliche US-Handelsmassnahmen «angemessen» reagieren

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag eine Anordnung für neue Strafzölle gegen China unterzeichnen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/ALEX BRANDON

US-Präsident Donald Trump will nach offiziellen Angaben am Donnerstag neue Zölle gegen China beschliessen. China kündigte daraufhin an, auf mögliche US-Strafzölle auf eigene Produkte mit «angemessenen Massnahmen» zu reagieren.