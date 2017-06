Christopher Wray soll neuer FBI-Chef werden

Die Ernennung von Christopher Wray zum FBI-Chef muss noch vom Senat bestätigt werden. (Archivbild) © Keystone/AP/LAWRENCE JACKSON

US-Präsident Donald Trump will Christopher Wray, Anwalt und früherer hochrangiger Mitarbeiter des Justizministeriums, zum neuen FBI-Chef ernennen. Das kündigte Trump am Mittwoch über den Kurzbotschaftendienst Twitter an.