Trump will in den kommenden Wochen Kim Jong Un treffen

"Ein historischer Moment, wenn es klappt": US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. © KEYSTONE/AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

US-Präsident Donald Trump geht davon aus, in den kommenden Wochen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu treffen. «Es ist ein historischer Moment, und möglicherweise sogar mehr als das, wenn es denn klappt», sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in Florida.