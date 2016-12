Trump hat seine Stiftung aufgelöst

Gegen die Donald J. Trump Foundation wurden Ermittlungen eingeleitet: Der designierte US-Präsident will die Stiftung nun auflösen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Samstag die Auflösung seiner umstrittenen, nach ihm benannten Stiftung angekündigt. Er habe seinen Anwalt angewiesen, die nötigen Schritte einzuleiten, teilte der Republikaner am Samstag in einer Erklärung mit.