Trump will Militäreinsatz in Syrien beenden

US-Präsident Donald Trump gibt vor Industriearbeitern in Ohio den Weg für den Militäreinsatz in Syrien vor. © KEYSTONE/FR25496 AP/DAVID RICHARD

US-Präsident Donald Trump will den Militäreinsatz in Syrien «sehr bald» beenden. «Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen», sagte Trump am Donnerstag in einer Rede vor Industriearbeitern im Bundesstaat Ohio.