Trump will Obamas Klima-Politik zurückdrehen

Kohleförderung im US-Bundesstaat Montana (Archiv) © KEYSTONE/AP/MATTHEW BROWN

US-Präsident Donald Trump will laut Medienberichten an diesem Dienstag per Dekret mehrere Klimaschutzbestimmungen seines Amtsvorgängers Barack Obama rückgängig machen. Auch soll die Kohleförderung wieder mehr Beachtung finden.