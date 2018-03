Trump will Todesstrafe für Drogenhändler

US-Präsident Trump will nicht in "sieben Jahren" das Weisse Haus verlassen ohne dass die Drogenepidemie gelöst sei. Neben härteren Strafen für Dealer will Trump auch das Angebot von opioiden Schmerzmitteln verringern. © KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER

Angesichts der grassierenden Drogenepidemie in den USA will Präsident Donald Trump gegen Grossdealer die Todesstrafe verhängen lassen. «Mein Justizministerium wird so viel härtere Strafen für Dealer entwickeln», sagte Trump am Montag.