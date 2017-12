Trump wünscht Afroamerikanern schönes Kwanzaa-Fest

US-Präsident Donald Trump wünscht Afroamerikanern ein schönes Kwanzaa-Fest und handelt damit anders als seine Amtsvorgänger. © KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER

US-Präsident Donald Trump hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem Gruss an diejenigen Afroamerikaner gerichtet, die das Kwanzaa-Fest feiern. Kwanzaa war in den 1960er Jahren vom schwarzen Bürgerrechtler Maulana Karenga ins Leben gerufen worden.