Trump zieht im Streit um Einreiseverbote vor Obersten Gerichtshof

US-Präsident Donald Trump will die von ihm verhängten Einreiseverbote vom Obersten Gerichtshof der USA prüfen lassen. © KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT

US-Präsident Donald Trump will im Streit um Einreiseverbote in die USA vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ziehen. Das Justizministerium in Washington kündigte am Donnerstag (Ortszeit) die Berufung gegen ein Urteil an.