Trump stärkt Abtreibungsgegnern den Rücken

US-Präsident Donald Trump begrüsst am Freitag in Washington Teilnehmer des «March for Life». © Keystone/AP/Evan Vucci

US-Präsident Donald Trump hat Tausenden Abtreibungsgegnern in Washington den Rücken gestärkt. Er wandte sich am Freitag in einer Rede im Rosengarten des Weissen Hauses an Demonstranten, die sich auf der National Mall versammelt hatten.