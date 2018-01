Trump zu direkten Gesprächen mit Kim Jong Un bereit

US-Präsident Donald Trump wäre zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bereit - allerdings unter Vorbedingungen. © KEYSTONE/EPA SIPA USA POOL/CHRIS KLEPONIS / POOL

US-Präsident Donald Trump hat sich offen für direkte Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gezeigt. «Ich glaube immer an Gespräche», sagte Trump am Samstag bei einer Pressekonferenz in Camp David.