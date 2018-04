Trump: Zwischen 2000 und 4000 Nationalgardisten sollen zur Grenze

Bis die USA eine Mauer an Mexikos Grenze fertig gebaut haben, will Präsident Donald Trump bis zu 4000 Nationalgardisten aufbieten. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/GREGORY BULL

US-Präsident Donald Trump will, dass zwischen 2000 und 4000 Mitglieder der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko geschickt werden. Wie er am Donnerstag zu Journalisten sagte, sollten die Gardisten dort bleiben, bis die Mauer an der Grenze im Süden gebaut sei.