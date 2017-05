Trumps jüngster Sohn wird Schule nahe Washington besuchen

Der jüngste Sohn von US-Präsident Donald Trump, Barron, wird künftig die Schule in Washington und nicht mehr in New York besuchen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MANUEL BALCE CENETA

Der gemeinsame Sohn von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania wird ab dem kommenden Schuljahr eine Schule in der Nähe von Washington besuchen. Dies teilte die First Lady am Montag mit.Bisher wohnen Melania Trump und der elfjährige Barron noch im Trump Tower in New York.