Trumps Schwiegersohn war eine «Frau»

Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, war offenbar jahrelang als Frau in den US-Wählerlisten registriert. Der heutige US-Präsidentenberater sei als «weiblich» im Wählerregister in New York geführt worden, wie das Magazin «Wired» berichtete.