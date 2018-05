Machtwechsel im Iran «nicht das Ziel»

John Bolton, Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, gilt als aussenpolitischer Falke. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Die USA streben nach den Worten des Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen keinen Machtwechsel im Iran an. «Das ist nicht die Politik der Regierung», sagte Bolton am Sonntag in einem Interview des Senders ABC.