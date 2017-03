Truthähne feiern Tod einer Katze

«Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe», sagt Jonathan Rice aus Boston. Als er auf dem Heimweg ist, fällt ihm eine Gruppe von Truthähnen auf, die sich seltsam verhalten: «Mitten auf der Strasse umkreisen Truthähne eine tote Katze und laufen rund herum.» Rice traut seinen Augen kaum. Als hätten sie sich verschworen und wollten den Tod der Katze zelebrieren.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr

— J… (@TheReal_JDavis) 2. März 2017