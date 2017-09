Tschechiens Wahlfavorit Babis verliert Immunität

Andrej Babis im tschechischen Parlament, wo ihm die Immunität aufgehoben wurde © KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Gut sechs Wochen vor der Parlamentswahl in Tschechien muss der Umfragefavorit Andrej Babis mit einer Anklage rechnen. Das Abgeordnetenhaus in Prag hob am Mittwoch die Immunität des Gründers der liberal-populistischen ANO-Partei mit überwältigender Mehrheit auf.