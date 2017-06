Türkei droht mit Ausbürgerung

Fethullah Gülen droht der Verlust seiner türkischen Staatsbürgerschaft (Archiv) © KEYSTONE/FR170581 AP/CHRIS POST

Knapp ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei droht die Regierung in Ankara damit, den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen und weitere Verdächtige auszubürgern. Gülen steht auf einer am Montag veröffentlichten Liste von 130 türkischen Staatsbürgern.