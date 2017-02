Türkei ist laut Menschenrechtskommissar auf «sehr gefährlichem Weg»

PKK-Anhänger demonstrieren gegen die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan - auch der Europarat sieht die demokratische Debatte im Land in Gefahr. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/WAEL HAMZEH

Ein freier öffentlicher Meinungsaustausch ist nach Ansicht des Menschenrechtskommissars des Europarats in der Türkei immer weniger möglich. «Der Raum für eine demokratische Debatte in der Türkei ist alarmierend geschrumpft», erklärte Nils Muiznieks am Mittwoch.