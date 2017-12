Staatsanwalt fordert 15 Jahre Haft für Dündar

Der ehemalige Chefredaktor der Zeitung "Cumhuriyet" lebt in Deutschland im Exil - in seiner Heimat Türkei droht ihm erneut eine Haftstrafe wegen Terrorunterstützung. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Dem ehemaligen Chefredaktor der Zeitung «Cumhuriyet», Can Dündar, droht in der Türkei erneut eine mehrjährige Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft wirft Dündar Unterstützung einer Terrororganisation vor, wie die «Cumhuriyet» am Mittwoch berichtete.